Ермакова во главе «Белгазпромбанка»: «Мы не натворили бед, поэтому выбрали меня»

Верный сторонник нынешней власти Надежда Ермакова прочно обосновалась в «Белгазпромбанке». После полугодичного управления временной администрацией она стала председателем правления этого финансового учреждения с российским капиталом.





Сложное назначение

Надежда Ермакова рассказала БелаПАН, что ее кандидатура на должность главы «Белгазпромбанка» была согласована с Александром Лукашенко, а акционеры банка в лице «Газпрома» и «Газпромбанка» согласились с предложением белорусской стороны.

«В стране установлен такой порядок, что руководители крупных, системообразующих банков в обязательном порядке согласовываются с главой государства, а аттестацию руководителя производит Национальный банк Беларуси. По-другому нельзя, — рассказала Ермакова. — Акционеры думали, наверное, немножко по-другому. Они были не согласны с тем, что была введена временная администрация. Заказали внешний аудит работы временной администрации. Он уже закончен, но официальное заключение будет до конца января. По предварительной информации, временная администрация не принесла банку потерь. Мы не натворили беды, поэтому акционеры остановились на моей кандидатуре, которую предлагала белорусская сторона».

TUT.by со ссылкой на источник писал, что назначение нового главы «Белгазпромбанка» происходило под давлением белорусской стороны на российских акционеров. На кандидатуре Ермаковой настоял Лукашенко. Якобы решение этого вопроса согласовано с Владимиром Путиным. Чтобы подтвердить эту договоренность, на переговоры в начале года даже приезжал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Очевидно, ему удалось найти нужные аргументы — назначение состоялось, рассказал источник.

Другой собеседник Naviny.by из банковской сферы сказал, что кандидатура Ермаковой могла устроить российских акционеров и без лишнего давления со стороны. По его словам, она способна решить вопросы с властью в лице экономического блока и правоохранительных органов, пользуется авторитетом в банковской системе, потому что умеет работать с кадрами, а также хорошо знакома работникам «Белгазпромбанка», потому что возглавляла временную администрацию.

«Это и подвигло акционеров назначить ее. А летняя история с задержанием топ-менеджмента и введением временной администрации успешно обеими сторонами отложена в папку. Страница перевернута», — сказал собеседник.

Нелегкие времена

«Белгазпромбанк» является крупнейшим банком в Беларуси. Долгое время его возглавлял Виктор Бабарико. В мае прошлого года он бросил вызов Лукашенко на президентских выборах.

Вскоре новоиспеченный политик был задержан силовиками и впоследствии обвинен в получении взяток и легализации средств, полученных преступных путем. Вместе с Бабарико под стражу взяли и несколько топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

В июне Национальный банк ввел временную администрацию по управлению «Белгазпромбанком». Ее возглавила Ермакова. Акционеры банка назвали действия белорусских властей незаконными и отказались от сотрудничества с временной администрацией.

На этом фоне один из крупнейших клиентов «Газпром трансгаз Беларусь» перешел на обслуживание в «Банк ВТБ», а «Газпром» оставил на счетах в «Белгазпромбанке» минимальную сумму — чуть более миллиона долларов.

Национальный банк выделил «Белгазпромбанку» стабилизационный кредит на 400 млн рублей.

В декабре временная администрация по управлению банком прекратила свою работу. В Нацбанке посчитали, что она справилась со своей работой, которая заключалась в обеспечении устойчивого функционирования банка, непрерывности его деятельности по оказанию услуг и выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

За девять месяцев прошлого года чистая прибыль «Белгазпромбанка» сохранилась на уровне прошлого года и составила 44,6 млн рублей. При этом объем средств клиентов сократился на треть и на начало октября составил 1,97 млрд рублей.

Новый глава «Белгазпромбанка» намерена улучшать работу банка. В планах — увеличение объемов кредитования до уровня начала 2020 года. Точную цифру Ермакова не назвала. Кредитовать планируется малый, средний и крупный бизнес, а также население.

«Российский “Газпромбанк” уже открыл часть лимитов на отдельные обменные операции. Надеемся, что будут открыты лимиты на дополнительные межбанковские кредиты. В тех объемах, которые были на начало 2020 года. Единственное, что банк не выдавал кредиты на строительство жилья, но я думаю, что надо в целом восстановиться по объемам, а потом уже будем рассматривать и этот вопрос», — сообщила Ермакова.

Что будет с «Белгазпромбанком»?

«Белгазпромбанк» вряд ли сменит собственника, считает собеседник в банковской сфере. По его словам, Беларусь является ключевым рынком сбыта для российского газа и нефти, а через «Белгазпромбанк» выстроена логистика по оплате энергоресурсов.

К тому же, продолжил источник, помимо банка у «Газпрома» есть ряд других активов в Беларуси. Это газотранспортная компания «Газпром трансгаз Беларусь», завод по производству газовых плит Gefest, крупный девелоперский проект «Газпром-центр».

«“Газпром” стратегически будет присутствовать в экономике нашей страны. Это не обсуждаемый вопрос. А чтобы оперировать денежными потоками, надо иметь дружественный банк с участием российского капитала. У “Газпрома” есть “Белгазпромбанк”, с которым можно работать. Покупателей на этот актив нет, потому что вкладывать в белорусский банковский сектор сейчас проблематично. Государство приобретать этот актив тоже не может и не хочет», — сказал источник в банковской сфере.

Это мнение разделяет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его словам, в Беларуси годами продаются и никак не могут продаться более мелкие банки, а в нынешних сложных экономических и политических условиях покупателя найти невозможно.

«Скорее всего, будет зафиксирован статус-кво. “Газпром” останется акционером и продолжит получать дивиденды, но оперативное управление, в частности кредитная политика, будет, по сути, решаться правлением, исходя из интересов белорусского руководства», — отметил финансовый аналитик в комментарии для Naviny.by.

Эти интересы, по его мнению, могут выражаться в следующем. Во-первых, имея своего человека в руководстве, можно от имени банка выдать любую нужную следствию информацию на бывших топ-менеджеров, которые обвиняются по уголовным статьям. Во-вторых, свой человек в банке будет способствовать директивному кредитованию хронически убыточных предприятий, которые не возвращают долги.

По этой причине, не исключил Иосуб, качество активов «Белгазпромбанка» со временем может ухудшиться. Постепенно он может превратиться в банк, который навыдавал невозвратных кредитов и вынужден их бесконечно реструктуризировать.

«В краткосрочной перспективе клиентам банка ничего не угрожает, но делать долгосрочные вклады (2-3 года) я бы поостерегся», — посоветовал старший аналитик «Альпари».