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Водитель показал, что происходит на М1: «Два ДТП, дорога очень скользкая» (видео)

19.01.2021 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мороз держится, водителей призывают проявлять осторожность на дорогах и предупреждают о возможном образовании гололедицы. Наш читатель с ником al.deamon сегодня видел последствия двух серьезных аварий на коротком участке трассы М1 (БрестМинск — граница России).

— Трасса М1, 453—455 км, два ДТП. В сторону Минска — авто в кювете, в московском направлении — две фуры, попутное столкновение. Дорога сейчас очень скользкая, будьте внимательны, — рассказал автор видео.

В результате аварии с автопоездами была пробита часть разделительного ограждения. Одну фуру развернуло, другая частично съехала в кювет. На месте происшествия уже находились сотрудники Госавтоинспекции.

Авария с легковым авто произошла неподалеку. Машина оказалась в кювете, других участников ДТП не было видно. Как минимум двое водителей остановились рядом, вероятно для оказания помощи.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мороз держится, водителей призывают проявлять осторожность на дорогах и предупреждают о возможном образовании гололедицы. Наш читатель с ником al.deamon сегодня...
 
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