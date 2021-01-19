Так удобнее: интернет-«банкир» попросил установить приложение для удаленного управления

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель, который рассказал о новом (может, не новом, но такие не на слуху) мошенническом способе получить от жертвы желаемое. По традиции звонок поступил в мессенджер Viber, а человек на том конце провода представился сотрудником техподдержки «Беларусбанка».

«Представился молодой человек работником техподдержки „Беларусбанка“. По голосу лет 20 ему», — рассказал нам мужчина. По словам нашего собеседника, он сразу обратил внимание на небелорусский номер телефона. Позвонивший говорил как по бумажке — заученными фразами. Среди прочего, поинтересовался, не пользовался ли белорус в ближайшие семь минут (!) мобильным приложением «Беларусбанка»… Выяснил, что нет, но это не важно.

«Я понял, что товарищ левый. Потом он начал рассказывать про какие-то переводы денег и другие небылицы», — продолжил белорус. Затем последовала страшилка про вирусы на телефоне и информация о необходимости установить приложение для удаленного управления AnyDesk Remote Control (предварительно мошенник уточнил, каким смартфоном пользуется его потенциальная жертва) на смартфон.

Не поддавшийся на провокации белорус попытался уточнить, как связана установка приложения для удаленного управления на смартфон с безопасностью «скомпрометированной» банковской программы. Видимо, в этот момент мошенник напрягся – стал медленнее отвечать, а последовавший вопрос о возрасте добил, и он положил трубку.

Наш собеседник указал на то, что в данном случае злоумышленник не просил указать номер банковской карты, назвать какие-то еще личные данные. Вероятно, это может ввести кого-то в заблуждение и создать ощущение безопасности: «я же не называю номера кредитки». Очевидно, что никакие приложения для удаленного доступа и контроля устанавливать не стоит, особенно по просьбам кого-то из интернета.