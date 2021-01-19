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Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Источник материала: Onliner
Apple
Модели iPhone 12 и 12 mini получили по два 12-мегапиксельных фотосенсора. Pro-модификации в дополнение к ним оснащены 12-мегапиксельным телефотосенсором, а также LiDAR для более быстрого автофокуса в условиях слабой освещенности.
Фото сделано в Италии
Фото сделано в Турции
Фото сделано в Австралии
Фото сделано в США
Фото сделано в Канаде
Фото сделано в Японии
Фото сделано в Японии
Фото сделано во Франции
Фото сделано в Кувейте
Фото сделано в Кувейте
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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