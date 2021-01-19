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Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

19.01.2021 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple опубликовала подборку лучших снимков, которые сделаны на смартфоны новой линейки iPhone 12. Фотографии создавались на всех моделях — начиная с mini и заканчивая Max. 

Модели iPhone 12 и 12 mini получили по два 12-мегапиксельных фотосенсора. Pro-модификации в дополнение к ним оснащены 12-мегапиксельным телефотосенсором, а также LiDAR для более быстрого автофокуса в условиях слабой освещенности.

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Италии
Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Турции 

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Австралии 

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в США
Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Канаде

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Японии 
Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Японии
Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано во Франции 

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12

Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Кувейте
Apple показала впечатляющие снимки на iPhone 12
Фото сделано в Кувейте
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Apple опубликовала подборку лучших снимков, которые сделаны на смартфоны новой линейки iPhone 12. Фотографии создавались на всех моделях — начиная с mini и заканчивая...
 
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