Самый дорогой дом в России? Фонд Навального выпустил расследование о «дворце Путина»

Источник материала: Onliner

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о «дворце Путина», построенном в Геленджике. В двухчасовом фильме утверждается, что президент РФ построил резиденцию за сто миллиардов российских рублей, это примерно 1 миллиард 355 миллионов долларов. «Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект. Но мы сильно старались, и у нас получилось. Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет — его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри», — говорится в фильме.

В расследовании публикуются архитектурные планы и даже показывается, как расставлена мебель во дворце. «С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина», — говорит в сюжете Навальный. В описании к фильму говорится, что видео решили опубликовать только после того, как оппозиционер вернется в Россию — чтобы не казалось, что он боится и может говорить о таких вещах только из-за рубежа.





























Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после пяти месяцев лечения в Германии. За это время у российских властей возникли к нему вопросы. СК завел на Навального уголовное дело о мошенничестве, а Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В итоге его задержали на пограничном контроле в московском аэропорту Шереметьево. Оппозиционера арестовали на 30 суток. Он останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше».