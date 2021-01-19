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Самый дорогой дом в России? Фонд Навального выпустил расследование о «дворце Путина»
Источник материала: Onliner
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального
В расследовании публикуются архитектурные планы и даже показывается, как расставлена мебель во дворце. «С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина», — говорит в сюжете Навальный. В описании к фильму говорится, что видео решили опубликовать только после того, как оппозиционер вернется в Россию — чтобы не казалось, что он боится и может говорить о таких вещах только из-за рубежа.
Напомним, 17 января Алексей Навальный
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о «дворце Путина», построенном в Геленджике. В двухчасовом фильме утверждается, что...
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