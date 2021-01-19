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Река, иордань, -25°С: Крещение в Турове - видео

19.01.2021 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В самом главном городе летописного Туровского княжества, где на протяжении более тысячи лет находится центр православия, верующие собрались в соборе на службе в честь Крещения Господня.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин на Крещение окунулся в проруби

В Турове, как и по всей стране, принято в этот день нырять в иордань на реке. Пускай этот обычай и не одобряют в церкви, но важно, что и не осуждают.

Сегодня на Полесье стояли настоящие крещенские морозы, и температура воздуха опустилась до отметки в минус 25 градусов. Над прорубью в реке Струмень стояли клубы заманчивого пара.

Смотрите в видеосюжете Sputnik Беларусь, как в древнем белорусском городе окунаются в проруби смелые полешуки.

 
 
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Крещенские морозы укутали всю Беларусь, но на самом ее юге, в сердце Полесья, белорусы по обычаю окунулись в проруби. Смотрите на видео, как это было.
 
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