|
Река, иордань, -25°С: Крещение в Турове - видео
19.01.2021 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В самом главном городе летописного Туровского княжества, где на протяжении более тысячи лет находится центр православия, верующие собрались в соборе на службе в честь Крещения Господня.
© Sputnik / Михаил Климентьев
В Турове, как и по всей стране, принято в этот день нырять в иордань на реке. Пускай этот обычай и не одобряют в церкви, но важно, что и не осуждают.
Сегодня на Полесье стояли настоящие крещенские морозы, и температура воздуха опустилась до отметки в минус 25 градусов. Над прорубью в реке Струмень стояли клубы заманчивого пара.
Смотрите в видеосюжете Sputnik Беларусь, как в древнем белорусском городе окунаются в проруби смелые полешуки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крещенские морозы укутали всю Беларусь, но на самом ее юге, в сердце Полесья, белорусы по обычаю окунулись в проруби. Смотрите на видео, как это было.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)