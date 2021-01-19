Река, иордань, -25°С: Крещение в Турове - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В самом главном городе летописного Туровского княжества, где на протяжении более тысячи лет находится центр православия, верующие собрались в соборе на службе в честь Крещения Господня.

В Турове, как и по всей стране, принято в этот день нырять в иордань на реке. Пускай этот обычай и не одобряют в церкви, но важно, что и не осуждают.

Сегодня на Полесье стояли настоящие крещенские морозы, и температура воздуха опустилась до отметки в минус 25 градусов. Над прорубью в реке Струмень стояли клубы заманчивого пара.

Смотрите в видеосюжете Sputnik Беларусь, как в древнем белорусском городе окунаются в проруби смелые полешуки.