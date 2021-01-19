Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Иванов: Беларусь осталась без ЧМ по хоккею - причины и перспективы

Инициатив от Международной федерации хоккея (IIHF) о проведении ЧМ-2021 в России вместо Беларуси не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия сожалеет о переносе турнира из Минска.

Тема лишения Беларуси прав на проведение чемпионата продолжает активно обсуждаться в СМИ и экспертной среде. Своим взглядом на причины и следствия отношения международных спортивных организаций к Беларуси и России со слушателями радио Sputnik поделился известный публицист и общественный деятель Андрей Иванов.

"Данное решение политически мотивировано, никаких околоспоптивных причин здесь и близко нет! Беларусь находится в сфере геополитического воздействия коллективного Запада, который через международные организации не дает возможности нам развиваться. Все события, которые происходят, санкционное давление, "очернение" в СМИ - звенья одной цепи, призванные воздействовать на нас как на национальное государство и сформировать из нас плацдарм для тарана на Россию", - отметил Иванов.

Что не так с чемпионатом мира по хоккею

Мировой хоккейный форум должен был пройти в мае-июне 2021-го в Минске и Риге. 18 января совет Международной федерации хоккея решил перенести матчи чемпионата из белорусской столицы.

Причины – как сложная политическая обстановка в стране, так и ситуация с пандемией. Хотя ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заверил президента IIHF Рене Фазеля на встрече в Минске, что страна готова провести форум "хоть завтра" и что он будет "лучшим в истории". IIHF теперь должна выплатить Беларуси компенсацию.

Где в итоге пройдет ЧМ, пока не сообщается. Ведутся переговоры с Копенгагеном и Братиславой. Кроме того, Рига предложила провести весь турнир в одиночку. Но для этого им придется оперативно построить временную ледовую арену, которая будет соответствовать всем требованиям.

Читайте также:

Гайдукевич: в ситуации с переносом ЧМ по хоккею из Минска есть и плюсы

Решение о переносе ЧМ по хоккею чисто политическое - сенатор

- сенатор Фазель: ЧМ по хоккею в Минске можно было использовать для примирения