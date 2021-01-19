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СМИ узнали стоимость помолвочного кольца Шараповой
19.01.2021 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Помолвочное кольцо экс-первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой оценивается в 400 тысяч долларов, пишет
© Sputnik / Антон Денисов
В декабре 33-летняя Шарапова
По информации источника, украшение весом 5 карат изготовлено вручную из 18-каратного розового золота и оксидированного серебра с бриллиантом изумрудной огранки по центру известным ювелиром Джессикой МакКормак. Стоимость украшения – 400 тысяч долларов.
Напомним, Шарапова в феврале 2020-го объявила о завершении карьеры. На ее счету 36 титулов, в том числе пять побед на турнирах Большого шлема. В августе 2005 года российская теннисистка впервые в карьере возглавила рейтинг WTA.
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Украшение из розового золота и оксидированного серебра с бриллиантом изумрудной огранки изготовила известный ювелир Джессика МакКормак.
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