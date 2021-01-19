«Указ на рассмотрении». Вернется ли льгота по подоходному налогу с кешбэка

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси прекратилось действие льготы по подоходному налогу с кешбэка (суммы, которая возвращается на счет после покупки). Если раньше его нужно было платить в тех случаях, когда возврат составлял больше 2% от стоимости покупки, и только с суммы превышения, то сейчас — со всей суммы возврата вне зависимости от ставки. Ранее в Нацбанке рассказывали , что указ о продлении льготы уже разработан, однако на данный момент он все еще проходит согласование. Тем временем многие банки предупредили клиентов о том, что кешбэк теперь взимается по новым правилам, а некоторые вовсе решили временно отказаться от такой опции.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

1 января 2021 года истек срок действия указа «О развитии безналичных расчетов», который вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка. Согласно этому документу, кешбэк не облагался подоходным налогом, если ставка не превышала 2% от суммы оплаты. Если превышает, то подоходный налог по ставке 13% нужно заплатить с суммы превышения. Ранее в Нацбанке рассказывали, что проект указа о продлении этой налоговой льготы уже разработан, она предположительно будет действовать с 1 января 2021 года (то есть будет введена задним числом).

— Проект указа находится на рассмотрении в Администрации президента, — уточнили в Нацбанке.

О том, когда документ может быть принят, пока сказать ничего нельзя. Отметим, что похожая ситуация уже происходила раньше. В 2017 году о продлении сроков действия положений указа стало известно в марте, из-за чего некоторые банки временно изменили принцип зачисления вознаграждения за безналичные операции и взимали подоходный налог со всей суммы кешбэка.

Тем временем многие банки на своих сайтах предупредили клиентов о том, что с 1 января налог с кешбэка взимается по новым правилам: БПС-Сбербанк , Белгазпромбанк , Идея Банк , РРБ Банк , Банк Решение . Ранее об этих изменениях сообщали Альфа Банк и Банк Дабрабыт. Некоторые банки обращают внимание на то, что подоходный налог по новым правилам взимается со всех выплат кешбэка после 1 января 2021 года. Получается, если банк выплачивает в январе весь кешбэк за декабрь или если декабрьские операции отразились на счете после 1 января, подоходный налог с этого кешбэка все равно будет списан уже по новым правилам.

Что происходит с кешбэком в других банках

Белагропромбанк сообщает о том, что с 1 января 2021 года временно приостанавливает действие программы «Мой бонус» с выплатой money-back (он же кешбэк). В связи с этим уменьшится стоимость обслуживания некоторых платежных карточек.

В Банке БелВЭБ с 1 января прекращают начисление кешбэка по всем видам карточек банка за исключением карт Mastercard World «Дива». Это связано с внедрением новой комплексной программы лояльности, в рамках которой полученные за покупки баллы можно обменять на скидки в магазинах партнерах. При этом ставки кешбэка по картам Mastercard World «Дива» с 1 января снизились с 1,2% до 0,7%. Условия выплаты кешбэка в рамках пакета услуг для пенсионеров «Движение» не изменились.