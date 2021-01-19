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«Указ на рассмотрении». Вернется ли льгота по подоходному налогу с кешбэка
Источник материала: Tut.by
С 1 января в Беларуси прекратилось действие льготы по подоходному налогу с кешбэка (суммы, которая возвращается на счет после покупки). Если раньше его нужно было платить в тех случаях, когда возврат составлял больше 2% от стоимости покупки, и только с суммы превышения, то сейчас — со всей суммы возврата вне зависимости от ставки. Ранее в Нацбанке
1 января 2021 года истек срок действия указа «О развитии безналичных расчетов», который вводил льготу по уплате подоходного налога с кешбэка. Согласно этому документу, кешбэк не облагался подоходным налогом, если ставка не превышала 2% от суммы оплаты. Если превышает, то подоходный налог по ставке 13% нужно заплатить с суммы превышения. Ранее в Нацбанке рассказывали, что проект указа о продлении этой налоговой льготы уже разработан, она предположительно будет действовать с 1 января 2021 года (то есть будет введена задним числом).
— Проект указа находится на рассмотрении в Администрации президента, — уточнили в Нацбанке.
О том, когда документ может быть принят, пока сказать ничего нельзя. Отметим, что похожая ситуация уже происходила раньше. В 2017 году о продлении сроков действия положений указа стало известно в марте, из-за чего некоторые банки временно
Тем временем многие банки на своих сайтах предупредили клиентов о том, что с 1 января налог с кешбэка взимается по новым правилам:
Что происходит с кешбэком в других банках
Белагропромбанк
В Банке БелВЭБ с 1 января
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