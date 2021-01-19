ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Популярный канадский рэпер первым в мире преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на Spotify

19.01.2021 18:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Канадский рэпер Дрейк (74,5 млн подписчиков в Instagram) преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на интернет-сервисе Spotify. Об этом стало известно из твиттера Chart Data.


Фото: instagram.com/champagnepapi

Дрейк стал первым музыкантом, которому удалось достичь такого количества прослушиваний.

ChartMasters уточнил, что всего у исполнителя 35,7 миллиарда прослушиваний собственных треков и 14,3 миллиарда — фитов, то есть песен, в записи которых он принимал участие.

Ожидается, что скоро рэпер выпустит новый альбом Certified Lover Boy.

Напомним, популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля 2020 года стал официально доступен на территории Беларуси. Самым популярным исполнителем по итогам года у белорусов на Spotify стал Макс Корж.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский рэпер Дрейк (74,5 млн подписчиков в Instagram) преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на интернет-сервисе Spotify. Об этом стало известно из твиттера Chart Data.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель показал, что происходит на М1: «Два ДТП, дорога очень скользкая» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by