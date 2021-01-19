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Популярный канадский рэпер первым в мире преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на Spotify
Источник материала: Tut.by
Канадский рэпер Дрейк (74,5 млн подписчиков в Instagram) преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на интернет-сервисе Spotify. Об этом
Дрейк стал первым музыкантом, которому удалось достичь такого количества прослушиваний.
ChartMasters
Ожидается, что скоро рэпер выпустит новый альбом Certified Lover Boy.
Напомним, популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля 2020 года
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Канадский рэпер Дрейк (74,5 млн подписчиков в Instagram) преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на интернет-сервисе Spotify. Об этом стало известно из твиттера Chart Data.
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