Популярный канадский рэпер первым в мире преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на Spotify

Источник материала: Tut.by

Канадский рэпер Дрейк (74,5 млн подписчиков в Instagram) преодолел рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на интернет-сервисе Spotify. Об этом стало известно из твиттера Chart Data.



Фото: instagram.com/champagnepapi

Дрейк стал первым музыкантом, которому удалось достичь такого количества прослушиваний.

ChartMasters уточнил , что всего у исполнителя 35,7 миллиарда прослушиваний собственных треков и 14,3 миллиарда — фитов, то есть песен, в записи которых он принимал участие.

Ожидается, что скоро рэпер выпустит новый альбом Certified Lover Boy.

Напомним, популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля 2020 года стал официально доступен на территории Беларуси. Самым популярным исполнителем по итогам года у белорусов на Spotify стал Макс Корж.