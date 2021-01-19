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Вышел трейлер документального фильма о главной молодой певице современности

19.01.2021 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер (с русскими субтитрами) документального фильма «Билли Айлиш: Мир немного размыт» об одной из главных молодых певиц современности. Его презентует Meduza.

Режиссер Р. Дж. Катлер рассказывает историю Билли Айлиш, певицы, которая уже в 17 лет стала всемирно популярной. В фильм вошли съемки, сделанные на гастролях и дома, где она жила с родителями и записывала свой дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Картина появится на сервисе Apple TV+ 26 февраля, а 25 выйдет в кинотеатрах формата IMAX в российском прокате. О премьере в обычных кинотеатрах, не IMAX, пока не сообщается. Будут ли ее показывать в белорусских кинозалах, пока тоже неизвестно.

Билли Айлиш стала всемирно известна после выхода трека Bad guy, который занял первые места в хит-парадах многих стран. В 2020 году она стала самой молодой в истории премии обладательницей «Грэмми» и получила награды во всех основных номинациях.

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Вышел трейлер (с русскими субтитрами) документального фильма «Билли Айлиш: Мир немного размыт» об одной из главных молодых певиц современности. Его презентует Meduza.
 
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