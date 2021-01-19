В Беларуси разработали план развития экономики на ближайшие пять лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост семейного капитала и реальных доходов населения – в Беларуси представили план развития экономики на ближайшие пять лет. Проект подготовило правительство вместе с представителями бизнеса и учеными. Ожидается, что его рассмотрят на Всебелорусском народном собрании. На что делают ставку эксперты, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Проект хоть и содержит ряд обновлений, но в основе – знакомая белорусская модель. Социальная направленность. Среди предложений – расширение семейного капитала. Сегодня на материальную помощь от государства могут рассчитывать семьи, у которых родился третий ребенок. Возможно, в будущем поощрять будут и тех, кто решился на второго.

«Развитие не только государственных детских садиков, развитие услуг, малые формы занятости: мини-садики, семейные садики. Наша задача – все максимальные возможности обеспечить», – отметила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.

Сохранится тренд на развитие регионов. Жизнь там не должна уступать столичной. Речь идет и о комфортной инфраструктуре, и об экономических показателях. Обозначили и еще один бренд Беларуси: интеллектуальная страна. В приоритете – развитие науки, современное образование. А само государство должно стать партнером.

«Сохранить достойный уровень жизни в стране, сохранить рабочие места и основные рынки. У нас все основания для того, чтобы выполнить этот минимум, есть, но на этом не нужно останавливаться. Потому что идет технологическое перевооружение, нам тоже нужно в эти тренды включаться», – сказал политолог Алексей Дзермант.

В структуре ВВП Беларуси преобладает государственный сектор. Одна из задач – повысить его эффективность. Для этого предлагают создавать госкорпорации.

«На начальном этапе прорабатываем создание семи государственных корпораций в машиностроительном секторе. Это позволит снизить издержки, объединить ресурсы, по-новому решать вопросы с финансовым оздоровлением, повысить отдачу от государственных активов», – отметил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Реальные доходы граждан к 2025-му должны вырасти на 20%. На столько же ВВП. Беларусь планирует активно развивать электротранспорт, робототехнику, биоиндустрию, фармацевтику. Страна хоть и известна как экспортно ориентированная, но планирует активно стимулировать внутреннее потребление.

В мировом рейтинге целей устойчивого развития Беларусь занимает 18-ю позицию среди 166 стран. Республика обошла своих соседей: Польшу, Латвию и Литву.