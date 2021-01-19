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На инаугурацию Байдена в Вашингтон прибыли около 25 тысяч нацгвардейцев
Источник материала: Хартия'97
На инаугурацию Байдена в Вашингтон прибыли около 25 тысяч нацгвардейцев
Секретарь обороны заявил, что не фиксирует возможности «внутренней угроз».
Сейчас уже около 25 тыс. военных Национальной гвардии США прибыли в Вашингтон (округ Колумбия) для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января, сообщает
Пользователь Twitter заметил, что военным не выдают магазины для автоматов. Он подозревает, что поддерживающие Трампа военные могут совершить покушение.
Как сообщает телеканал CNN, это количество американских нацгвардейцев является максимальным, которое разрешили в Пентагоне.
Численность военных Нацгвардии США в Вашингтоне постоянно росла в последние дни, поскольку военные прибывали из других частей страны. Еще по состоянию на середину суток в воскресенье, 17 января, их количество составляло около 17 тыс.
Вчера, 18 января, исполняющий обязанности секретаря обороны Кристофер Миллер заявил, что «масштабы военного участия являются уникальными для этой инаугурации. Он добавил, что разведка не фиксирует возможности «внутренней угроз» для безопасности церемонии инаугурации со стороны сил Национальной гвардии США.
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Секретарь обороны заявил, что не фиксирует возможности «внутренней угроз».
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