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Владимир Гусаков об электротранспорте в Беларуси: мы идём на уровне России и Украины, но у нас база лучше

19.01.2021 18:39 — Разное |  
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Новости Беларуси. Каждый третий транспорт на дорогах страны – электро. Такую задачу ставят перед собой разработчики комплексной программы развития электротранспорта в Беларуси на 2021-2025 годы. 19 января ее обсудили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков об электротранспорте в Беларуси: мы идём на уровне России и Украины, но у нас база лучше

Напомним, разработать такой документ поручил Александр Лукашенко еще в мае 2020 года. В итоге, по оценкам авторов программы, получился слаженный и сбалансированный документ, который решает целый комплекс вопросов – это не только производство и эксплуатация электробусов и троллейбусов, но и развитие сети зарядных станций. Все реализованные в комплексе подходы позволят за пять лет в несколько раз увеличить количество легковых электромобилей на дорогах страны.

Владимир Гусаков об электротранспорте в Беларуси: мы идём на уровне России и Украины, но у нас база лучше

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:
Мы ориентируемся в этой связи на Европу. Европа активно движется, особенно Норвегия. У них уже 50 % электротранспорта. Но они шли к этому 10 лет, 10 лет назад был всего лишь 1 %, сейчас 50 %.

Сейчас около 1 %, чтобы вам правильно сказать. Примерно такой же уровень в России и чуть меньше в Украине. То есть мы идем на уровне России и Украины, но у нас база лучше.

Владимир Гусаков об электротранспорте в Беларуси: мы идём на уровне России и Украины, но у нас база лучше

К слову, белорусские ученые значительно продвинулись в создании собственных батарей для электромобилей. Речь идет о нескольких видах. Батарея для электромобиля сегодня – это почти половина стоимости авто. Создание собственных источников питания – важная составляющая для развития отечественного электрического транспорта.  

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