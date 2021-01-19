Фонд Навального снял фильм об огромной резиденции, которая якобы принадлежит Путину

Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.

Расследование включает в себя документальный фильм продолжительностью почти два часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.



Фото: palace.navalny.com

О том, что шикарная резиденция на мысе Идокопас на черноморском побережье неподалеку от Геленджика построена для президента России в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. По его оценке стоимость проекта составила 1 миллиард долларов. С тех пор об этом объекте СМИ писали как о «Дворце для Путина».

В фильме-расследовании утверждается, что ФБК раскрыта схема финансирования строительства дворца. «Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России» — говорится во вступлении. Сама постройка дворца названа «самой большой взяткой в истории».



Дворец на спутниковых снимках шестилетней давности. Фото: palace.navalny.com

О самом «дворце Путина» говорится, что на его территории уместилось бы 39 княжеств Монако: «построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху». Площадь участка под огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако ее окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец. Над территорией введена бесполетная зона. Тем не менее, дворец и его окрестности удалось снять с дрона.



Ледовый дворец под землей. Фото: palace.navalny.com

В расследовании говорится, что во дворце, помимо прочего, есть подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост «для подхода к чайному домику». Есть также тоннель для спуска из дворца к морю.



План одного из этажей. Фото: palace.navalny.com

Как утверждается в расследовании, «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца» предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Этот план опубликован в расследовании, ранее он не публиковался. Также опубликованы фото роскошных интерьеров (большая их часть уже публиковалась ранее). Также опубликованы графические модели интерьеров.

Всего в дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. Гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц».



Домашний театр. Фото: palace.navalny.com

Утверждается, что во дворце сейчас большой ремонт, поскольку отделка пострадала из-за плесени: «дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все».

Еще одна часть расследования посвящена финансированию постройки дворца. При этом авторы ссылаются на откровения Сергея Колесникова, который, как он утверждает, сам имел отношение к схеме финансирования.



Казино. Фото: palace.navalny.com

В 2011 году дворец формально купил бизнесмен Александр Пономаренко, как утверждает ФБК, за 350 тысяч долларов, то есть за намного меньшую сумму по сравнению с его рыночной стоимостью. Сейчас дворцом владеет фирма АО «Бином», а управляют люди, связанные, как утверждается, с двоюродным племянником Путина Михаилом Шеломовым. Компании-подрядчики дворца связаны с фирмами Аси Борисовой, которая, как утверждается, один из крупнейших подрядчиков Управления делами президента.



Фото: palace.navalny.com

В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем. Всего, как утверждается, стоимость строительства дворца составила около 100 миллиардов рублей.

Фотографий Путина в дворцовом комплексе или иных подтверждений того, что лично Путин пользуется дворцом, в расследовании нет. В Кремле расследование пока не комментировали.