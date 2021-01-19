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Чеснок, маргарин и субпродукты отнесли к социально значимым товарам. Что это означает для покупателей
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
Как
Напомним, свежие чеснок и сладкий перец были среди продуктов, на которые
«Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включенные для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары., — уточняют в МАРТ. — В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9».
Список социально значимых товаров обновят с 21 января.
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Чеснок, маргарин и субпродукты отнесли к социально значимым товарам. Что это означает для покупателей
еперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет вводить на них ценовое...
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