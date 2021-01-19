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Чеснок, маргарин и субпродукты отнесли к социально значимым товарам. Что это означает для покупателей

19.01.2021 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Теперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет вводить на них ценовое регулирование на срок до 90 дней в год. А при необходимости — и на более продолжительный срок, если это решение согласует ЕЭК.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает МАРТ, перечень дополнен такими позициями как: субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы), колбаса полукопченая и варено-копченая, маргарин, крупа перловая, свежий чеснок, свежий перец сладкий, салфетки бумажные.

Напомним, свежие чеснок и сладкий перец были среди продуктов, на которые заметно выросли цены в марте-апреле прошлого года. Чиновники тогда запускали «горячую линию» по вопросам наличия товаров и значительного роста цен.

«Изменение данного перечня позволяет МАРТ иметь возможность при необходимости регулировать цены на все товары, включенные для расчета индекса потребительских цен на социально значимые товары., — уточняют в МАРТ. — В 2021 году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары не выше 4,9».

Список социально значимых товаров обновят с 21 января.

 
 
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еперь в случае быстрого и значительного подорожания этих продуктов Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет вводить на них ценовое...
 
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