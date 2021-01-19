«Теперь речь не только о его здоровье». Беларус заявил, что будет голодать до тех пор, пока голодовку не прекратит Игорь Лосик

Источник материала: KYKY

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится в тюрьме уже 206 дней – 36 дней из них Игорь держит голодовку. Чтобы поддержать блогера, сегодня, 19 января, православный священник Владислав Богомольников также объявил о начале голодовки, об этом он сообщил в письме к редакции TUT.by.

Владислав заявил, что будет голодать до тех пор, пока голодовку не прекратит Игорь Лосик. Мужчина также уже сообщил о своем решении блогеру: «Сегодня я написал Игорю письмо. Не буду отговаривать его, но сообщу о своем решении. Пусть он поступит, как посчитает нужным».

Приводим письмо Владислава с небольшими сокращениями: «Я присоединяюсь к голодовке. Если случится непоправимое, я постараюсь продержаться столько же дней, сколько продержался он. Надеюсь, что до этого не дойдет и ему заменят меру пресечения на домашний арест. Или он сам откажется от задумки, если узнает, что теперь речь идет не только о его собственном здоровье.

У меня есть личные политические взгляды, но сейчас я о них не говорю. Мне кажется, что Игорь совершает ошибку. Его жест могли бы оценить, но не в руководстве нашей страны. Возможно, я ошибаюсь. Но их действия убедили бы меня скорее, чем слова. Я уверен, что абсолютно все люди могут меняться. И тот чиновник, от кого сейчас зависит жизнь Игоря Лосика, может взять на себя ответственность за его жизнь или уйти с поста, чтобы не брать ответственность за другой вариант. И перед тем, кто его сменит, будет стоять тот же выбор.

У меня нет каких-то достижений, чтобы говорить, что я нужен обществу или государству. Вместо меня мог бы вызываться более достойный, но его нет, а прошел целый месяц. У меня тоже есть дочь, как у Игоря, только почти взрослая. И я потерял своего отца в детстве. А сегодня, если бы пришлось выбирать, станет ли мой отец героем, так, чтобы хоть памятник и улица в его честь, или же останется жив – я выбрал бы второе. Уверен, нет большей ответственности, чем ответственность перед своим ребенком. Это единственный человек, который появился в мире по нашей собственной воле.

Я тоже рискую, но могу рассчитывать, что человек, от которого зависит исход дела, вовремя остановится. А Игорю Лосику не на что рассчитывать, властям, похоже, безразлично, что с ним станет. Слышал, что письма сейчас не доходят, но такое письмо должно дойти, это в интересах всех сторон. Убеждать Игоря исходя из соображений собственного благополучия не стану, потому что сам на его месте на это не согласился бы».

Что нужно знать о голодовке Игоря Лосика

Игорь объявил голодовку 15 декабря. Многие, и жена блогера, просили его остановиться, но 12 января в сети появилось письмо Лосика о том, что он не намерен прекращать. «Как я могу сдаться, когда больше полугода меня держат в тюрьме незаконно. Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что мои родные и все небезразличные люди волнуются за моё здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть», – написал Игорь. Несмотря на просьбу, Светлана Тихановская была в числе тех, кто после прочтения этого письма также призвал блогера остановиться.

14 января Дарья Лосик, жена Игоря, рассказала, что он чувствует себя нормально, но выглядит достаточно бледным и очень болезненным. В тюрьме о состоянии Игоря не сильно беспокоятся: «Измеряют давление, периодически взвешивают – вот и все, что с ним делают, чтобы проверить состояние здоровья», – сказала Дарья и дополнила, что не знает, собирается ли руководство тюрьмы вводить в отношении Игоря принудительное кормление.

Сегодня, 19 января, появилась информация о том, что здоровье Игоря ухудшилось: у него появилась слабость и возникли проблемы с давлением. Однако Игорь по-прежнему отказывается прекращать голодовку.

Напомним, Игорь Лосик под стражей с конца июня. Сначала ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК – о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре было предъявлено новое обвинение – в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК). Тогда же Лосику продли срок содержания под стражей до 25 марта.

Написать Игорю письмо можно по адресу: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.