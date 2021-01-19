Марина Золотова: давление на tut.by и другие независимые медиа — спланированная кампания устрашения

В Беларуси продолжается давление на интернет-портал tut.by и другие информационные ресурсы. Таким образом главный редактор портала Марина Золотова прокомментировала БелаПАН сегодняшнее заявление министра информации Игоря Луцкого.



Марина Золотова.

19 января Луцкий заявил журналистам, что Министерство информации сейчас рассматривает ряд материалов, размещенных на tut.by, чтобы дать правовую оценку в части нарушения закона о СМИ.

"На данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе tut.by, для дачи правовой оценки в части нарушения ст. 38 закона о средствах массовой информации (это запрещенная информация), а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам, — сказал Луцкий. — Хочу отметить то, что, анализируя открытые источники посещаемости ресурса tut.by, мы видим, что происходит резкое падение посещаемости у них. И мне кажется, что владельцам портала, собственникам портала — это не какое-то требование, это просто такое видение — необходимо подумать о смене редакционной политики, возможно, смене команды".

Золотова назвала это частью "спланированной кампании устрашения", которая "не вызывает удивления". "Это то же самое давление, которое продолжается на нас и на все независимые информационные ресурсы, можно сказать, с начала избирательной кампании [по выборам президента в 2020 году], — сказала она. — К tut.by всегда было повышенное внимание, потому что мы — самый популярный белорусский интернет-ресурс. На tut.by постоянно жаловались самые разные личности и организации. Думаю, что в данный момент у Министерства информации, как и всегда, есть какие-нибудь кляузы от организаций или граждан, где те жалуются на работу tut.by. Мы к этому привыкли, к сожалению, за все это время".

Говоря о посещаемости, Золотова отметила: "Поскольку министр информации больше защищает интересы государственных информационных ресурсов, я бы, наверное, порекомендовала обратить внимание на посещаемость "Советской Белоруссии" и прочих ресурсов". "Что касается tut.by, то мы среди белорусских ресурсов по посещаемости находимся на первом месте, — констатировала главред портала. — Это касается охвата и уникальных посетителей, у нас более 65% охвата белорусской интернет-аудитории, по данным Gemius. Любой любопытствующий человек может использовать Similar Web и посмотреть, как выглядят все белорусские информационные ресурсы на фоне друг друга, все станет очевидно".

"Что касается падения посещаемости: если министр информации взял данные за август, например, и сравнил с данными за декабрь, где куча выходных дней, то, наверное, да, он увидел падение посещаемости. Но, я думаю, точно такое же падение посещаемости он увидит и на других ресурсах. У нас с посещаемостью, слава богу, все в порядке, пусть не беспокоится", — добавила она.

Вопросы смены состава команды и редакционной политики, подчеркнула Золотова, "решать команде tut.by — руководству и редакции". "Нам, конечно, любопытно было изучить мнение министра информации, но мы сами будем решать эти вопросы", — заявила главный редактор портала.

19 января Экономический суд Минска отклонил апелляционную жалобу на лишение портала tut.by статуса сетевого издания на основании вынесенных Мининформом письменных предупреждений. С сегодняшнего дня портал лишен статуса СМИ.

Стоит отметить, что 6 января пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что прокуратура Минской области провела проверку по факту размещения 2 января 2021 года на интернет-ресурсе rebenok.by (ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА") публикации "Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок". Как следовало из статьи, в редакцию поступило письмо от крупной компании, которая шефствует над социальным приютом в Минской области. Сотрудники компании сообщили о якобы недостаточности обеспечения воспитанников отдельными продуктами питания.

В Генпрокуратуре сообщили, что прокуратура Минской области совместно с главным управлением по образованию Миноблисполкома "проверила соответствие размещенных на интернет-ресурсе сведений реальной ситуации с обеспечением детей продуктами в таких учреждениях". Администрации учреждений образования Минской области просьбы о приобретении шефскими организациями предновогодних подарков в виде продуктов питания не подтвердили.

По инициативе прокуратуры Минской области Генпрокуратура проинформировала Мининформ о "необходимости анализа изложенных сведений, размещенных на rebenok.by, для оценки их соответствия законодательству и принятия мер реагирования".