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Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции, пока в Беларуси не освобождены политические узники

19.01.2021 19:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные политические активисты и участники протестов, заявила председатель ОБСЕ министр иностранных дел Швеции Анн Линде 19 января на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины.

 

Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции, пока в Беларуси не освобождены политические узники
Главы МИД Украины и Швеции Дмитрий Кулеба и Анн Линде. Фото: твиттер МИД Украины.

 

Швеция в этом году председательствует в ОБСЕ. Линде 19—20 января в рамках своего первого визита на этом посту находится в Киеве, сообщает БелаПАН.

"И, конечно, открытым остается вопрос, каким образом мы можем помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская <…>, и содействовать в рамках нашей организации диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Беларуси и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", — сказала Линде на брифинге, видеотрансляцию которого разместил украинский МИД.

При этом она напомнила о рекомендациях ОБСЕ в рамках Московского механизма по предполагаемым нарушениям прав человека, связанным с президентскими выборами в Беларуси 9 августа 2020 года.

В частности Линде отметила, что в Московском механизме ОБСЕ предусмотрено более 80 предложений, над которыми "собирается работать" новое председательство в ОБСЕ.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 18 января на онлайн-встрече с послами ЕС в ОБСЕ предложила этой структуре взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения политического кризиса в Беларуси.

Тихановская предложила ОБСЕ создать контактную площадку и на первом этапе провести экспертный круглый стол с участием ЕС, демократических сил Беларуси, представителей Координационного совета по урегулированию политического кризиса и представителей Александра Лукашенко.

По словам Тихановской, БДИПЧ ОБСЕ — центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.

Послы ОБСЕ и Тихановская также обсудили реализацию Московского механизма ОБСЕ и "создание международного органа по расследованию преступлений режима Лукашенко", говорится в сообщении пресс-службы экс-кандидата в президенты.

Через несколько дней после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа, действующий на тот момент председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама направил белорусским властям письмо с просьбой организовать визит для него и будущего председателя организации Анн Линде для встречи с представителями правительства и оппозиции.

Позже Рама и Линде направили Лукашенко совместное письмо, в котором вновь предложили посредничество в разрешении внутриполитического кризиса, а также заявили о готовности приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся ситуации и обсудить насущные вызовы.

Белорусская сторона эти предложения не приняла.

 

 

 
 
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Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные политические активисты и участники протестов, заявила...
 
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