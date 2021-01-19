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К 2025 году власти собираются на 20% увеличить доходы и нарастить ВВП на 21,5%

19.01.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня министр экономики презентовал Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. В ней есть амбициозные предложения. К примеру, ВВП должен вырасти за это время на 21,5%, реальные доходы белорусов — на 20%, а производительность труда — на 30%.

Вот какие важные пункты из программы выбрал телеграм-канал «Пул Первого»:

  • ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5%;
  • реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%;
  • наращивание объемов экспорта товаров и услуг — более $50 млрд в 2025 году;
  • увеличение производительности труда в промышленности в 1,3 раза;
  • создание первой госкорпорации (войдут около 30 предприятий сельхозмашиностроения);
  • добросовестному бизнесу — дополнительные гарантии защиты; наказание за экономические проступки пересмотрят;
  • уровень безработицы не более 4,2%;
  • повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 года;
  • нуждающимся планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах;
  • семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка.

— В программе 4 приоритета: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, — отмечает телеграм-канал.

 
 
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Сегодня министр экономики презентовал Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. В ней есть амбициозные предложения. К примеру, ВВП должен...
 
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