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К 2025 году власти собираются на 20% увеличить доходы и нарастить ВВП на 21,5%
Источник материала: Onliner
Сегодня министр экономики презентовал Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. В ней есть амбициозные предложения. К примеру, ВВП должен вырасти за это время на 21,5%, реальные доходы белорусов — на 20%, а производительность труда — на 30%.
Вот какие важные пункты из программы выбрал телеграм-канал «Пул Первого»:
— В программе 4 приоритета: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, — отмечает телеграм-канал.
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Сегодня министр экономики презентовал Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. В ней есть амбициозные предложения. К примеру, ВВП должен...
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