К 2025 году власти собираются на 20% увеличить доходы и нарастить ВВП на 21,5%

Источник материала: Onliner

Сегодня министр экономики презентовал Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. В ней есть амбициозные предложения. К примеру, ВВП должен вырасти за это время на 21,5%, реальные доходы белорусов — на 20%, а производительность труда — на 30%.

Вот какие важные пункты из программы выбрал телеграм-канал «Пул Первого»:

ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5%;

реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%;

наращивание объемов экспорта товаров и услуг — более $50 млрд в 2025 году;

увеличение производительности труда в промышленности в 1,3 раза;

создание первой госкорпорации (войдут около 30 предприятий сельхозмашиностроения);

добросовестному бизнесу — дополнительные гарантии защиты; наказание за экономические проступки пересмотрят;

уровень безработицы не более 4,2%;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 года;

нуждающимся планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах;

семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка.

— В программе 4 приоритета: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, — отмечает телеграм-канал.