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Михаил и София стали самыми популярными именами в Минске в 2020 году
Источник материала: Партизан
В 2020 году жители Минска чаще всего называли новорожденных мальчиков Михаилами, девочек – Софиями.
Топ-3 самых популярных имен для мальчиков в 2020 году – Михаил, Максим и Марк, для девочек – София, Алиса и Мария.
Об этом
Отмечается, что за последнее двадцатилетие мода на имена в Минске изменилась, но по большей части на мужские имена.
До 2000-х годов самыми популярными мужскими именами были Александр, Дмитрий и Сергей, девочек чаще всего называли Анастасиями, Екатеринами и Татьянами.
С 2000-го до 2020 года мальчиков чаще всего называли Максимами, Артемами и Никитами, девочек – Анастасиями, Дарьями и Мариями.
Есть и необычные имена. Самыми редкими мужским именами стали Дариан, Рафаэль, Джонатан, Лука, Енисей, Лео, Никон, Марьян, Елисей, женскими – Беатриче, Тиффани, Габриэла, Забава, Арья, Иванка, Зоряна, Ясентия, Леана.
Всего за 2020 год в Минске выдали 18 885 свидетельств о рождении.
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В 2020 году жители Минска чаще всего называли новорожденных мальчиков Михаилами, девочек – Софиями.
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