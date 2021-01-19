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Михаил и София стали самыми популярными именами в Минске в 2020 году

19.01.2021 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году жители Минска чаще всего называли новорожденных мальчиков Михаилами, девочек – Софиями.

Топ-3 самых популярных имен для мальчиков в 2020 году – Михаил, Максим и Марк, для девочек –  София, Алиса и Мария.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юруслуг главуправления юстиции Минского горисполкома.

Отмечается, что за последнее двадцатилетие мода на имена в Минске изменилась, но по большей части на мужские имена.

До 2000-х годов самыми популярными мужскими именами были Александр, Дмитрий и Сергей, девочек чаще всего называли Анастасиями, Екатеринами и Татьянами.

С 2000-го до 2020 года мальчиков чаще всего называли Максимами, Артемами и Никитами, девочек – Анастасиями, Дарьями и Мариями.

Есть и необычные имена. Самыми редкими мужским именами стали Дариан, Рафаэль, Джонатан, Лука, Енисей, Лео, Никон, Марьян, Елисей, женскими – Беатриче, Тиффани, Габриэла, Забава, Арья, Иванка, Зоряна, Ясентия, Леана.

Всего за 2020 год в Минске выдали 18 885 свидетельств о рождении.
 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году жители Минска чаще всего называли новорожденных мальчиков Михаилами, девочек – Софиями.
 
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