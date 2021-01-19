Михаил и София стали самыми популярными именами в Минске в 2020 году

Топ-3 самых популярных имен для мальчиков в 2020 году – Михаил, Максим и Марк, для девочек – София, Алиса и Мария.





сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юруслуг главуправления юстиции Минского горисполкома. Об этомБЕЛТА со ссылкой на отдел нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юруслуг главуправления юстиции Минского горисполкома.





Отмечается, что за последнее двадцатилетие мода на имена в Минске изменилась, но по большей части на мужские имена.





До 2000-х годов самыми популярными мужскими именами были Александр, Дмитрий и Сергей, девочек чаще всего называли Анастасиями, Екатеринами и Татьянами.





С 2000-го до 2020 года мальчиков чаще всего называли Максимами, Артемами и Никитами, девочек – Анастасиями, Дарьями и Мариями.





Есть и необычные имена. Самыми редкими мужским именами стали Дариан, Рафаэль, Джонатан, Лука, Енисей, Лео, Никон, Марьян, Елисей, женскими – Беатриче, Тиффани, Габриэла, Забава, Арья, Иванка, Зоряна, Ясентия, Леана.





Всего за 2020 год в Минске выдали 18 885 свидетельств о рождении.



