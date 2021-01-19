«Говорите с людьми». Белорусы просят норвежскую Yara не заключать контракт с «Беларуськалием»

Источник материала: Tut.by

Белорусы активно оставляют комментарии в соцсетях норвежской компании Yara, одного из основных мировых производителей удобрений. Они просят не заключать контракт с «Беларуськалием» и таким образом помочь «белорусским людям и простым рабочим». На момент написания заметки под последней публикацией в Instagram-аккаунте Yara было почти 2400 комментариев, большинство из которых посвящено ситуации в Беларуси. В основном они написаны по-английски, но встречаются сообщения на русском и на норвежском.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Белорусы верят, что вы уважаете права человека и права рабочих»

Пользователи, оставлявшие комментарии на странице Yara, в основном призывают компанию поддержать белорусский народ, не заключать сделок с «неэтичным бизнесом, который увольняет и запугивает работников из-за их политических взглядов», а также предлагают пообщаться «не с идеологами, а с работниками, которые знают о реальной ситуации с репрессиями против рабочих».

— Белорусы верят, что вы уважаете права человека и права рабочих, — пишет один из пользователей Instagram. — Пожалуйста, прекратите работать с ними (упоминаются руководство «Беларуськалия» и правительство Беларуси. — Прим. ред.), пока ситуация не изменится.

Другой пользователь Instagram предполагает, что Yara «не может представить настоящие условия труда в Беларуси и то, как люди боятся потерять работу в маленьком Солигорске, где сложно найти новое место». Один из комментариев оставил человек, который, по его словам, несколько лет работает на «Беларуськалии»:

— Я знаю много людей из разных отделов. Поверьте, 90% из них подержат ваше решение не подписывать контракт и никогда этого не забудут. Для них это будет историей не о работе, а о дружбе. Когда диктатура в нашей стране закончится, вы получите намного больше, чем просто выгодный контракт.

— Белорусы и весь демократический мир призывают к вашему здравому смыслу и принципам, — пишет еще одна пользовательница соцсети. — Не верьте никаким обещаниям, говорите с людьми и профсоюзами, а не руководством. И вы узнаете многое о реальной ситуации на «Беларуськалии».

Что за компания Yara и почему белорусы к ней обращаются

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

В декабре «Беларуськалия» посетил гендиректор Yara Свейн Торе Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством компании шла о речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Накануне визита Свейна Торе Холзетера на сайте Yara было опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

В конце ноября сообщалось , что норвежская компания продолжает закупать калий у «Беларуськалия» через Белорусскую калийную компанию.