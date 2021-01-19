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«Говорите с людьми». Белорусы просят норвежскую Yara не заключать контракт с «Беларуськалием»
Источник материала: Tut.by
Белорусы активно оставляют комментарии в соцсетях норвежской компании Yara, одного из основных мировых производителей удобрений. Они просят не заключать контракт с «Беларуськалием» и таким образом помочь «белорусским людям и простым рабочим». На момент написания заметки под последней
«Белорусы верят, что вы уважаете права человека и права рабочих»
Пользователи, оставлявшие комментарии на странице Yara, в основном призывают компанию поддержать белорусский народ, не заключать сделок с «неэтичным бизнесом, который увольняет и запугивает работников из-за их политических взглядов», а также предлагают пообщаться «не с идеологами, а с работниками, которые знают о реальной ситуации с репрессиями против рабочих».
— Белорусы верят, что вы уважаете права человека и права рабочих, — пишет один из пользователей Instagram. — Пожалуйста, прекратите работать с ними (упоминаются руководство «Беларуськалия» и правительство Беларуси. — Прим. ред.), пока ситуация не изменится.
Другой пользователь Instagram предполагает, что Yara «не может представить настоящие условия труда в Беларуси и то, как люди боятся потерять работу в маленьком Солигорске, где сложно найти новое место». Один из комментариев оставил человек, который, по его словам, несколько лет работает на «Беларуськалии»:
— Я знаю много людей из разных отделов. Поверьте, 90% из них подержат ваше решение не подписывать контракт и никогда этого не забудут. Для них это будет историей не о работе, а о дружбе. Когда диктатура в нашей стране закончится, вы получите намного больше, чем просто выгодный контракт.
— Белорусы и весь демократический мир призывают к вашему здравому смыслу и принципам, — пишет еще одна пользовательница соцсети. — Не верьте никаким обещаниям, говорите с людьми и профсоюзами, а не руководством. И вы узнаете многое о реальной ситуации на «Беларуськалии».
Что за компания Yara и почему белорусы к ней обращаются
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК
В сентябре представители Yara в первый раз
В декабре «Беларуськалия»
— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.
В конце ноября
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