Впервые в истории футбола игрока купили за криптовалюту

Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил беспрецедентный шаг для футбола – впервые в истории футболиста купили за биткоины.



Исторический момент. Фото: twitter.interdemadrid.

Как сообщает УНИАН ,первопроходцем стал экс-игрок мадридского "Реала" Давид Барраль. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего полузащитнику "Бетиса" Борхи Иглесиасу и вратарю "Реала" Тибо Куртуа. Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующегося на покупке и продаже виртуальной валюты.