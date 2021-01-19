|
Впервые в истории футбола игрока купили за криптовалюту
Источник материала: Навiны
Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил беспрецедентный шаг для футбола – впервые в истории футболиста купили за биткоины.
Как сообщает
Напомним, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего полузащитнику "Бетиса" Борхи Иглесиасу и вратарю "Реала" Тибо Куртуа. Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующегося на покупке и продаже виртуальной валюты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил беспрецедентный шаг для футбола – впервые в истории футболиста купили за биткоины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)