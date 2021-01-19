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Впервые в истории футбола игрока купили за криптовалюту

19.01.2021 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил беспрецедентный шаг для футбола – впервые в истории футболиста купили за биткоины.

 

Впервые в истории футбола игрока купили за криптовалюту
Исторический момент. Фото: twitter.interdemadrid.

 

Как сообщает УНИАН,первопроходцем стал экс-игрок мадридского "Реала" Давид Барраль. Сумма трансфера не разглашается.  

Напомним, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего полузащитнику "Бетиса" Борхи Иглесиасу и вратарю "Реала" Тибо Куртуа. Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующегося на покупке и продаже виртуальной валюты.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил беспрецедентный шаг для футбола – впервые в истории футболиста купили за биткоины.  
 
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