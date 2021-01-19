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Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

19.01.2021 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Ленинского района Минска 19 января начался суд по делу о нанесении телесных повреждений сотруднику ОМОНа.

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

32-летнего Виктора Борушко обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса, максимальное наказание десять лет лишения свободы). С 18 октября Борушко находится под стражей.

Судебное заседание ведет Марина Запасник, гособвинение представляет Александр Романович, адвокат Наталья Ефимчик.

У Борушко высшее образование, он индивидуальный предприниматель. Есть непогашенная судимость за преступление, совершенное около 15 лет назад.

Когда он рассказывал о том, что с ним было после задержания, плакали все, кто находился в зале в качестве слушателей. У отца подсудимого вырвался возглас боли.

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

 

Три часа на скрытие личностей

В суд поступило заявление пострадавшего и свидетелей о неразглашении информации об их личностям. В начале судебного заседания гособвинитель Романович ходатайствовал о перерыве в суде для принятия судом решения о возможности применения мер безопасности к потерпевшему и свидетелям.

Судья Запасник объявила перерыв «для ознакомления с материалами по обеспечению безопасности потерпевшего и свидетелей по уголовному делу».

После трехчасового перерыва было оглашено решение о защите личных данных свидетелей и потерпевшего. Все они были в балаклавах. Вместе входили и выходили из здания суда. Балаклавы не снимали даже на улице.

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

 

Версия обвинения: ударил «телом в тело и ногой в ногу»

Согласно версии обвинения, Виктор Борушко 18 октября 2020 года участвовал в акции протеста на Партизанском проспекте в Минске. Сотрудники ОМОНа пытались его задержать, он оказал сопротивление одному из них и применил в отношении него насилие, а именно ударил «телом в тело и ногой в ногу».

В результате сотрудник ОМОНа Иван Волохов (в суде потерпевший проходил под измененным именем) получил перелом большой берцовой кости правой ноги. Это телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами Государственного комитета судебных экспертиз.

 

Подсудимый: «Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика»

Борушко не признал вину. Он рассказал, что в районе велозавода на Партизанском проспекте шел с воскресного марша, куда ходят «несогласные с действующей властью люди, чтобы показать, что они есть».

Когда увидели силовиков, все начали убегать. «Я начал убегать, опасался за свою жизнь, спасался. Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика. Я упал на спину, сотрудники подняли меня за вытянутые руки», — рассказал Борушко.

Далее его отвели в автозак, где было шестеро мужчин в трехместной камере, забрали телефон, часы. Поехали, потом вдруг остановились:

«Силовики начали искать человека в синей куртке. Позже меня опознавали по синей куртке еще шесть раз. Потом меня пометили лоб, руки и байку разрисовали красной краской из баллончика. Потом всех выпустили, а меня, как я потом узнал, привезли в Ленинский РУВД. Отвели на допрос, сказали, что у них есть видео моих ударов в отношении милиционера. Я попросил адвоката. Спросили на камеру имя и фамилию, есть ли вопросы и претензии к сотрудникам милиции. Ответил, что нет».

Далее в помещение, где он находился, зашел парень в маске, Борушко надели мешок на голову.

Судья прервала Борушко: «Если претензии к ОМОНу, это другой суд».

Однако Борушко дорассказал — его держали в каком-то помещении, похожем на душевую: «Били, дубинку в жопу засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить».

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

Отвечая на вопрос, почему он не писал жалобу, Борушко сказал, что поскольку до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам неправомерных жестоких действий силовиков, не видит в этом смысла.

Борушко не исключает, что нога Волохова была повреждена в результате их столкновения. Однако настаивает, что умышленно не бил сотрудника ОМОНа.

Свидетель Светлана Романова подтвердила слова Борушко в части того, что произошло столкновение, причем именно сотрудник ОМОНа упал на обвиняемого, сделав тому подсечку правой ногой. «Это напоминало подсечку в американском футболе», сказала Романович.

 

«Я три месяца провел на больничном»

У сотрудника ОМОНа Ивана Волохова иная версия.

18 октября он получил приказ задержать участников акции возле велозавода на Партизанском проспекте. По его словам, Борушко пытались задержать и ранее, но не смогли. Волохов побежал навстречу Борушко, который, по словам сотрудника ОМОНа, ударил его левой ногой. Волохов почувствовал сильную боль, потом выяснилось, что у него произошел перелом большой берцовой кости правой ноги. Мужчины упали вместе на землю.

Волохов настаивает, что узнает в Борушко человека, который его ударил, «по глазам». Он уверен, что Борушко специально ударил его.

Интересно, что, согласно материалам дела, при опросе в больнице Волохов сообщил медикам, что получил травму во время столкновения с человеком. На суде омоновец отказался от этих слов.

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

Волохов настаивал, что пострадал и морально, и материально: «Я три месяца провел на больничном, два из них в гипсе, переживал за друзей и товарищей, которые работали».

Волохов просит суд обязать обвиняемого компенсировать ему моральный вред в размере 6 тысяч рублей, половину из которых обязуется отдать на благотворительность, а также расходы на лечение в размере 351 рубля.

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

В качестве свидетелей в суде допросили троих сотрудников ОМОНа.

Свидетель Глеб Хомич (имя изменено) узнал Борушко по все той же ярко-синей куртке.

На предварительном следствии Хомич говорил, что видел столкновение потерпевшего и подсудимого, а на суде уже настаивал, что видел удар. Какой ногой ударил подсудимый сотрудника ОМОНа, Хомич не помнит.

Другой свидетель-омоновец говорил, что куртка на подсудимом была темная, не яркая. Заявил, что не видел удара и что произошло умышленное столкновение сбоку.

Третий свидетель Максим Сыско (имя изменено) описал нападавшего как мужчину в синей куртке. Он не видел самого столкновения.

Обратило на себя внимание, что все дававшие показания в суде сотрудники ОМОНа подчеркнули, что не ориентируется в Минске, не знают улиц столицы.

В суде объявлен перерыв до 10 утра 20 января.

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Ленинского района Минска начался суд по делу о нанесении телесных повреждений сотруднику ОМОНа
 
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