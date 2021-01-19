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Мы – народ, мы – нация, мы – Новая Беларусь
Источник материала: Хартия'97
Мы – народ, мы – нация, мы – Новая Беларусь
Все наше общество осуществило акт гражданского неповиновения.
"В детстве от книг о войне у меня захватывало дух: огромная масса людей в едином порыве прорывает оборону противника и заставляет его отступить, - пишет читатель телеграм-канала
Почувствовали ли Вы, сколько десятков тысяч людей работали день за днем и приближали отмену Чемпионата мира по хоккею?
Тяжело оценить, сколько миллионов часов было потрачено нашим консолидированным разумом и волей на сдвиг колоссальный бюрократической системы, поиск её уязвимых мест, и непрерывное давление во всех возможных точках приложения силы.
Все наше общество осуществило акт гражданского неповиновения. И мы победили. Мы отбросили на километры попытки диктаторского режима получить легитимность от международного сообщества.
И главное. Именно такие победы показывают, какой громадной силой мы обладаем. Как много мы можем сделать, сосредоточив свое внимание на нужном в данный момент наборе методов борьбы.
Мы – народ, мы – нация, мы – уже Новая Беларусь.
Вместе, единым фронтом, день за днем, цель за целью.
Маленькими шагами к большой победе.
Жыве Беларусь!"
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Все наше общество осуществило акт гражданского неповиновения.
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