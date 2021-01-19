Источник материала: Хартия'97

В США рассказали о российском «подводном Чернобыле» 19.01.2021, 19:23

Фото: Wikipedia

Не менее 14 разрушающихся ядерных реакторов подводных лодок находятся под водой в арктических морях.

В настоящее время не менее 14 разрушающихся ядерных реакторов подводных лодок, находящихся под водой в российских арктических морях, ожидают утилизации, рассказывает Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что первой должна быть поднята советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-159 проекта 627А «Кит». Стоимость работ, предполагающая утилизацию шести наиболее опасных атомных реакторов с этой и других субмарин, оценивается в 300 миллионов долларов.

Издание утверждает, что для поднятия АПЛ необходим специальный корабль, создание которого Россия планирует завершить в 2026 году. «Теперь, чтобы избежать подводного Чернобыля, русские начинают страшную гонку против неумолимо прогрессирующего распада», — заключает Popular Mechanics.

В июле 2019 года норвежское издание The Barents Observer сообщило, что корпус в передней части затонувшей в Норвежском море советской АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» поврежден.

К-159 находится на глубине 248 метров в Баренцевом море севернее Кольского залива в местах рыбного промысла. Проржавевшая советская субмарина 30 августа 2003 года якобы из-за шторма утонула по пути буксировки из отстойника в закрытом городе Островной (Мурманская область) на плановую утилизацию в город воинской славы Полярный. В результате инцидента погибли девять человек.

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