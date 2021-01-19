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Минское «Динамо» играет в гостях против «Сочи». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» завершает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Подопечные Крэйга Вудкрофта играют в гостях против хоккейного клуба «Сочи».
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Альмквист — Соловьев, Принс (А) — Клинкхаммер (К) — Варфоломеев; Фальковский — Еременко, Мосалёв — Горбунов — Митчелл; Воронин — Усов — Паре; Знахаренко (А) — Шинкевич, Алистров — Протас — Когалев; Колячонок, Демков.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» завершает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Подопечные Крэйга Вудкрофта играют в гостях против хоккейного клуба «Сочи».
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