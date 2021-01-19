Новый вид уток из Америки замечен под Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как сообщили в ОО "Ахова птушак бацькаўшчыны", орнитологи сумели снять утку-каролинку, североамериканский вид, который содержится в Европе не только в зоопарках, но и у частных лиц.

Самостоятельно из Америки каролинки могут долететь только до Исландии, поэтому наблюдаемые на нашем континенте птицы этого вида считаются сбежавшими из неволи особями.