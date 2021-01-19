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Новый вид уток из Америки замечен под Гродно – видео
19.01.2021 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как сообщили в ОО "Ахова птушак бацькаўшчыны", орнитологи сумели снять утку-каролинку, североамериканский вид, который содержится в Европе не только в зоопарках, но и у частных лиц.
Самостоятельно из Америки каролинки могут долететь только до Исландии, поэтому наблюдаемые на нашем континенте птицы этого вида считаются сбежавшими из неволи особями.
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Орнитологи заметили на водоеме под Гродно новый для Беларуси вид уток. Смотрите на видео кадры, снятые возле областного центра.
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