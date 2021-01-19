Замерзают даже самые опытные: как эвакуаторы спасают автолюбителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как морозы повлияли на график сотрудников службы автопомощи? Работники эвакуаторов несколько дней подряд просыпались очень рано, а домой приезжали ночью.

Многие водители в эти морозные дни звонили со схожими проблемами: машина отказывается тронуться с места. Но с такими трудностями часто сталкиваются неопытные водители. Опытные, говорит сотрудник "Автопомощи" Михаил Чуприс, пользуются присадками, иногда даже выходят прогреть машину среди ночи.

А самые опытные, зная свою машину, стараются перестраховаться и просто не выезжают в мороз.

Впрочем, поломки бывают даже у самых опытных автолюбителей – даже эвакуаторов, признает Михаил.

Как корреспонденты Sputnik выезжали в рейд на помощь автолюбителям с эвакуатором Михаилом Чуприсом, смотрите на видео Sputnik.