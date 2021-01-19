﻿ Замерзают даже самые опытные: как эвакуаторы спасают автолюбителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Замерзают даже самые опытные: как эвакуаторы спасают автолюбителей

19.01.2021 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как морозы повлияли на график сотрудников службы автопомощи? Работники эвакуаторов несколько дней подряд просыпались очень рано, а домой приезжали ночью.

© RUPTLY
Видеофакт: танк-эвакуатор работает в московском аэропорту Домодедово

Многие водители в эти морозные дни звонили со схожими проблемами: машина отказывается тронуться с места. Но с такими трудностями часто сталкиваются неопытные водители. Опытные, говорит сотрудник "Автопомощи" Михаил Чуприс, пользуются присадками, иногда даже выходят прогреть машину среди ночи.

А самые опытные, зная свою машину, стараются перестраховаться и просто не выезжают в мороз.

Впрочем, поломки бывают даже у самых опытных автолюбителей – даже эвакуаторов, признает Михаил.

Как корреспонденты Sputnik выезжали в рейд на помощь автолюбителям с эвакуатором Михаилом Чуприсом, смотрите на видео Sputnik.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывают ситуации, когда эвакуаторы тоже нужно эвакуировать. К счастью, с Михаилом такое случалось только однажды. А вот он в роли "автоспасателя" выступает регулярно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: как Лукашенко и Путин проводят Крещение. Без помпы. Но с собачкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by