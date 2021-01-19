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Замерзают даже самые опытные: как эвакуаторы спасают автолюбителей
19.01.2021 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как морозы повлияли на график сотрудников службы автопомощи? Работники эвакуаторов несколько дней подряд просыпались очень рано, а домой приезжали ночью.
Многие водители в эти морозные дни звонили со схожими проблемами: машина отказывается тронуться с места. Но с такими трудностями часто сталкиваются неопытные водители. Опытные, говорит сотрудник "Автопомощи" Михаил Чуприс, пользуются присадками, иногда даже выходят прогреть машину среди ночи.
А самые опытные, зная свою машину, стараются перестраховаться и просто не выезжают в мороз.
Впрочем, поломки бывают даже у самых опытных автолюбителей – даже эвакуаторов, признает Михаил.
Как корреспонденты Sputnik выезжали в рейд на помощь автолюбителям с эвакуатором Михаилом Чуприсом, смотрите на видео Sputnik.
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Бывают ситуации, когда эвакуаторы тоже нужно эвакуировать. К счастью, с Михаилом такое случалось только однажды. А вот он в роли "автоспасателя" выступает регулярно...
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