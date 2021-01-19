ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеофакт: как Лукашенко и Путин проводят Крещение. Без помпы. Но с собачкой

19.01.2021 19:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На вкус и цвет товарищей нет


В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали видео: Александр Лукашенко рубит дрова в морозный крещенский вечер. «То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню»., — сказано в подписи к видео.

А Владимир Путин трижды окунулся в воду и перекрестился. Видео
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Цели и средства военного сотрудничества Анкары, Баку и Исламабада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by