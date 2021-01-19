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Видеофакт: как Лукашенко и Путин проводят Крещение. Без помпы. Но с собачкой
Источник материала: Партизан
На вкус и цвет товарищей нет
В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали видео: Александр Лукашенко рубит дрова в морозный крещенский вечер. «То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню»., — сказано в подписи к видео.
А Владимир Путин трижды окунулся в воду и перекрестился.
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На вкус и цвет товарищей нет
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