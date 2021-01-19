Зеленая страна: Лукашенко оценил успехи лесного хозяйства Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ставка на древесину. В Беларуси пересмотрят подходы к использованию топлива. Задача – снизить потребление природного газа. Перспективы лесного хозяйства страны сегодня обсудили на высшем уровне. Александр Лукашенко высоко оценил работу отрасли. О главном зеленом богатстве Беларуси – репортаж корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

Будущие сосны и ели здесь зарождаются в специальных кассетах. За температурой воздуха и влажностью почвы следит автоматика. Через несколько месяцев ростки высадят в открытый грунт. И только потом окрепшие саженцы отправляют в лес.

«Это пульт управления для полива на рампу. Здесь можно менять скорость движения рампы», – сказала начальник питомника Любаньского лесхоза Валентина Скрыган.

Таких тепличных комплекса в стране четыре. Технологию переняли у финнов, чтобы быстрее восстановить лесной массив. За несколько лет в стране были вынуждены вырубить десятки тысяч кубометров древесины. Это называли «биологическим» пожаром. Всему виной жук-короед. И ликвидация сухостоя – единственный способ борьбы с вредителем.

«По вырубке больных насаждений, 2018 год – это 13 миллионов, 2019-й – до семи миллионов, 2020-й год – чуть больше трех миллионов. То есть в три раза уменьшились площади больных лесов. Поэтому мы считаем, что проблему удалось решить», – заявил министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа.

Низкосортную древесину из мусора превратили в деньги. Сейчас в стране работают семь заводов по производству топливных гранул. Предприятия прибыльные, в этом году контрактами обеспечены на 100%. Выпускаемые пеллеты популярны и за рубежом.

«Спрос на эту продукцию будет всегда. Это выгодная для нас продукция. Мы должны отапливать дома, города, агрогородки, деревни дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом, мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги», – отметил Александр Лукашенко.

Президент высоко оценил работу отрасли. В 2020-ом лесное хозяйство и деревообработка сработали в историческом максимуме по выручке и экспорту.

«Отрасль работает стабильно, несмотря на сложность эпидемиологической ситуации. С удовлетворением отмечаю, что вы в два раза больше дохода приносите, чем получаете из бюджета. Это очень хороший показатель. Это то, о чем мы мечтали лет 15-20 тому назад», – сказал Александр Лукашенко.

Почти 40% Беларуси занимает зеленая зона. Причем пятая часть так называемые спелые – то есть взрослые леса. Это в семь раз больше, чем, к примеру, 30 лет назад. Да и площадь зеленого массива за эти годы увеличилась почти на миллион гектаров.

Александр Лукашенко также отметил, что вопросы лесного хозяйства и перспективы развития отрасли в ближайшее время обсудят в широком составе.