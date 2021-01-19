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Узнав о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси, Лукашенко молча пошел рубить дрова

19.01.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Узнав о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси, Лукашенко молча пошел рубить дрова
Александр Лукашенко и дрова / @pul_1
После переноса чемпионата мира по хоккею из Беларуси Александр Лукашенко молча сёк дрова. Видео появилось в телеграм-канале «Пул первого».

Рядом с Лукашенко был шпиц Умка, который недавно гулял па его столу во время интервью. В руках был топор-колун примерно за 80 долларов.

Как раз во вторник Александр Лукашенко проводил совещание по вопросам леса и говорил, что дрова помогут Беларуси сократить потребление природного газа.
 
 
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