Источник материала: UDF



Александр Лукашенко и дрова / @pul_1

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Узнав о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси, Лукашенко молча пошел рубить дрова Рядом с Лукашенко был шпиц Умка.

Рядом с Лукашенко был шпиц Умка, который недавно гулял па его столу во время интервью. В руках был топор-колун примерно за 80 долларов.Как раз во вторникпроводил совещание по вопросам леса и говорил, что дрова помогут Беларуси сократить потребление природного газа.