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Узнав о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси, Лукашенко молча пошел рубить дрова
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко и дрова / @pul_1
Рядом с Лукашенко был шпиц Умка, который недавно гулял па его столу во время интервью. В руках был топор-колун примерно за 80 долларов.
Как раз во вторник Александр Лукашенко проводил совещание по вопросам леса и говорил, что дрова помогут Беларуси сократить потребление природного газа.
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Рядом с Лукашенко был шпиц Умка.
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