Источник материала: UDF

Тамара Глоба

«Стоит. Одна из них связана с периодами января и февраля. Это касается проблем заражения от пищи. Опасные ситуации могут возникнуть в конце апреля — начале мая, в конце весны и начале лета. Море и солнце помогут из этого выходить. С вопросом проблем дыхания и заражённого воздуха связан конец года. Самое плохое — это заражённых воздух, это будет в большей степени проблема молодёжи», — подчеркнула астролог.

«В целом будет ли 2021 год лучше 2020-го?» — продолжили расспросы ведущие. «2019-й, 2020-й и 2021-й — годы уникальные. 2021-й особенный в том плане, что будут подводиться итоги тройки лет. Для России начинается очень важный период длиной в 20 лет, когда она будет выстраивать своё будущее. Будут определённые законы, финансовые перемены и в целом крупный переворот. Будем выстраивать новые взаимоотношения с другими странами», — отметила Тамара Глоба.

«С финансами будет трудно в начале года. У людей мало денег, даже те, у кого они есть, жмутся», — добавила она.

«Но главное — мы выходим на свой путь, на свою волну. Конечно, есть опасность угроз, опасность терроризма. Но в целом год важен и интересен», — заключила гостья.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Будет крупный переворот!»: Тамара Глоба рассказала, что ждёт Россию С финансами будет трудно в начале года.

«Новых разновидностей вируса стоит ожидать?» — поинтересовалась