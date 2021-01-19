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«Будет крупный переворот!»: Тамара Глоба рассказала, что ждёт Россию

19.01.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Будет крупный переворот!»: Тамара Глоба рассказала, что ждёт Россию
Тамара Глоба
В рамках утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Тамара Глоба рассказала о том, чего нам ждать от 2021 года: станет ли он лучше, свободнее или опаснее своего предшественника.

«Новых разновидностей вируса стоит ожидать?» — поинтересовалась Галя Корнева.

«Стоит. Одна из них связана с периодами января и февраля. Это касается проблем заражения от пищи. Опасные ситуации могут возникнуть в конце апреля — начале мая, в конце весны и начале лета. Море и солнце помогут из этого выходить. С вопросом проблем дыхания и заражённого воздуха связан конец года. Самое плохое — это заражённых воздух, это будет в большей степени проблема молодёжи», — подчеркнула астролог.


«В целом будет ли 2021 год лучше 2020-го?» — продолжили расспросы ведущие. «2019-й, 2020-й и 2021-й — годы уникальные. 2021-й особенный в том плане, что будут подводиться итоги тройки лет. Для России начинается очень важный период длиной в 20 лет, когда она будет выстраивать своё будущее. Будут определённые законы, финансовые перемены и в целом крупный переворот. Будем выстраивать новые взаимоотношения с другими странами», — отметила Тамара Глоба.


«С финансами будет трудно в начале года. У людей мало денег, даже те, у кого они есть, жмутся», — добавила она.


«Но главное — мы выходим на свой путь, на свою волну. Конечно, есть опасность угроз, опасность терроризма. Но в целом год важен и интересен», — заключила гостья.
 
 
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