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Задержанные на акциях протеста не поместились бы даже в двух Минск-Аренах. Цифры, которые поражают

19.01.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержанные на акциях протеста не поместились бы даже в двух Минск-Аренах. Цифры, которые поражают
Фото: TUT.BY
С самого начала избирательной кампании белорусы активно выходили на улицы, сначала чтобы отдать подпись за кандидатов в кандидаты в президенты, а потом, чтобы защитить свои голоса.

Внутренние органы в ответ на мирные выходы граждан начали применять силу. И в результате действий силовиков до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч белорусов, большая часть которых подверглась судам, административным арестам и крупным штрафам.

Если сравнивать эти цифры с вместимостью двух арен, которые должны принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году, то это 2,18 Минск-Арен или же 3,2 Арен Рига.
 
Теги: Минск
 
 
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В результате действий силовиков до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч белорусов.
 
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