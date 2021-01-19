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Задержанные на акциях протеста не поместились бы даже в двух Минск-Аренах. Цифры, которые поражают
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Внутренние органы в ответ на мирные выходы граждан начали применять силу. И в результате действий силовиков до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч белорусов, большая часть которых подверглась судам, административным арестам и крупным штрафам.
Если сравнивать эти цифры с вместимостью двух арен, которые должны принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году, то это 2,18 Минск-Арен или же 3,2 Арен Рига.
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В результате действий силовиков до конца 2020 года было задержано более 33 тысяч белорусов.
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