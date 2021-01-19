Источник материала: UDF



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«Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России», — говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа «самой большой взяткой в истории».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так История самой большой взятки. ФБК выпустил расследование о «дворце Путина» Он обошелся в $1,35 миллиарда.

Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005—2010 годах на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов.В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.