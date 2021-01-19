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История самой большой взятки. ФБК выпустил расследование о «дворце Путина»

19.01.2021 20:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

История самой большой взятки. ФБК выпустил расследование о «дворце Путина»
Кадр из видео
Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального выпустил расследование о «дворце Путина», построенном в Геленджике. В фильме рассказывается об истории резиденции, на возведение которой, по данным ФБК, было потрачено $1,35 миллиарда, и показываются ее интерьеры.

Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005—2010 годах на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

«Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России», — говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа «самой большой взяткой в истории».


 
 
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