В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров — в нем появились мясные субпродукты, маргарин, перловка

Расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые могут временно регулироваться государством, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли.





Перечень дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы); колбаса полукопченая, варено-копченая; маргарин; крупа перловая; свежий чеснок; свежий перец сладкий; бумажные салфетки.

На 2021 год правительство поставило задачу ограничить рост цен на социально значимые товары в пределах 4,9%, отмечает министерство.

Напомним, МАРТ стал регулировать цены на социально значимые товары с апреля прошлого года, когда на фоне пандемии и роста курсов иностранных валют выросли девальвационные и инфляционные ожидания. С тех пор министерство постоянно (ежеквартально) продлевает на 90 дней действие постановления, согласно которому регулируются цены на потребительском рынке.

В декабре прошлого года Александр Лукашенко выступал за расширение перечня социально значимых товаров и регулирование государством цен даже на непродовольственные товары. "А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным — вольница", — подчеркивал Лукашенко.

Между тем белорусские экономисты полагают, что если в стране начать регулировать цены "по всем направлениям", то это чревато возникновением дефицита товаров на внутреннем рынке.

"В крайних случаях административное вмешательство может приводить к исчезновению либо дефициту определенных товаров, которые производителям невыгодно продавать по регулируемым ценам", — подчеркнула в комментарии БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.