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В помощь бизнесу. Заплатить долг по исполнительному производству можно через e-PAY
Источник материала: Навiны
Организации и индивидуальные предприниматели получили возможность оплачивать задолженность в рамках исполнительных производств с помощью сервиса e-PAY.
Оплата производится с помощью банковских платежных карточек на сайте
Подробный алгоритм оплаты представлен в разделе сайта
Так, для оплаты долга по возбужденным исполнительным производствам организации или ИП необходимо перейти на сайте по ветке «Другие платежи» / «Суды, юстиция, юридические услуги – Исполнительное производство» / «Погашение задолженности – Юридические лица и ИП – Погашение задолженности».
После того, как оплата будет совершена, на электронную почту бизнесмена, которая была указана при оплате, придет чек.
Можно указать электронную почту отдела принудительного исполнения. В этом случае чек об оплате сразу поступит к судебному исполнителю.
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Организации и индивидуальные предприниматели получили возможность оплачивать задолженность в рамках исполнительных производств с помощью сервиса e-PAY.
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