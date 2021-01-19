ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская расскажет на онлайн-заседании Совета безопасности ООН о ситуации со свободой СМИ в Беларуси

19.01.2021 20:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Онлайн-заседание Совета безопасности ООН по ситуации со свободой СМИ в Беларуси пройдет 22 января, в нем примет участие экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

 

Тихановская расскажет на онлайн-заседании Совета безопасности ООН о ситуации со свободой СМИ в Беларуси
Светлана Тихановская. Фото: tsikhanouskaya.org.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу политика, встреча инициирована членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Как отмечает пресс-служба Тихановской, она обратит внимание на дело Игоря Лосика, который голодает больше месяца, журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова.

Кроме того, она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, а также поделится другими историями узников совести.

Тихановская поднимет вопрос "международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси", говорится в сообщении.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также принять меры для прекращения насилия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-заседание Совета безопасности ООН по ситуации со свободой СМИ в Беларуси пройдет 22 января, в нем примет участие экс-кандидат в президенты Светлана...
 
Новости дня
Новости разные
 
История самой большой взятки. ФБК выпустил расследование о «дворце Путина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by