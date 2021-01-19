Еще один белорусский город сегодня остался без отопления и горячей воды. Говорят, из-за прорыва на теплосети

Источник материала: Onliner

Сегодня около 17:00 жители Фаниполя и соседней деревни Вязано начали замечать, что батареи в домах остывают, а у некоторых пропала и горячая вода. А за окном тем временем −17 ℃.

— Похоже, [отключили] по всему Фаниполю, точно нет отопления на улицах Зеленой, Я. Коласа, Железнодорожной... — написал нам один из читателей, поделившись и фотографией термометра, на котором видно, что температура в квартире упала до +13℃.





— У всего дома №5 по улице Брестской тоже нет ни отопления, ни горячей воды. У нас батареи еще чуть теплые, пока внутри еще +22℃, но у тех, у кого квартиры находятся с ветреной стороны, уже похолодало, — рассказал местный житель Никита.

— В службе 115 сказали, что авария на котельной. Обещали восстановить отопление к 20:00, — делятся информацией в одном из домовых чатов.





В ЖКХ Дзержинска сообщили, что причиной отключения стал прорыв на теплосети, пишет «Фаниполь бай» .

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Кажется, сроки устранения неполадок продлили до 23:59. По крайней мере, такую информацию получают наши читатели в чат-боте службы 115.





Напомним, сегодня в собственных домах из-за похожей аварии замерзали жители еще одного белорусского города — Жлобина.