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Еще один белорусский город сегодня остался без отопления и горячей воды. Говорят, из-за прорыва на теплосети

19.01.2021 20:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 17:00 жители Фаниполя и соседней деревни Вязано начали замечать, что батареи в домах остывают, а у некоторых пропала и горячая вода. А за окном тем временем −17 ℃.

— Похоже, [отключили] по всему Фаниполю, точно нет отопления на улицах Зеленой, Я. Коласа, Железнодорожной... — написал нам один из читателей, поделившись и фотографией термометра, на котором видно, что температура в квартире упала до +13℃.

Еще один белорусский город сегодня остался без отопления и горячей воды. Говорят, из-за прорыва на теплосети

— У всего дома №5 по улице Брестской тоже нет ни отопления, ни горячей воды. У нас батареи еще чуть теплые, пока внутри еще +22℃, но у тех, у кого квартиры находятся с ветреной стороны, уже похолодало, — рассказал местный житель Никита.

— В службе 115 сказали, что авария на котельной. Обещали восстановить отопление к 20:00, — делятся информацией в одном из домовых чатов.

Еще один белорусский город сегодня остался без отопления и горячей воды. Говорят, из-за прорыва на теплосети

В ЖКХ Дзержинска сообщили, что причиной отключения стал прорыв на теплосети, пишет «Фаниполь бай».

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Кажется, сроки устранения неполадок продлили до 23:59. По крайней мере, такую информацию получают наши читатели в чат-боте службы 115.

Еще один белорусский город сегодня остался без отопления и горячей воды. Говорят, из-за прорыва на теплосети

Напомним, сегодня в собственных домах из-за похожей аварии замерзали жители еще одного белорусского города — Жлобина.

 
 
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Сегодня около 17:00 жители Фаниполя и соседней деревни Вязано начали замечать, что батареи в домах остывают, а у некоторых пропала и горячая вода. А за окном тем...
 
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