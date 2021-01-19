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В Баварии белорус на автовозе «потерял» при развороте прицеп. Жертв нет

19.01.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В немецком городе Бад-Тёльц 23-летний белорус неудачно развернул автовоз на кольцевом перекрестке, что привело к поломке транспортного средства. Об этом сообщает издание merkur.de.

Инцидент произошел в понедельник 18 января около 12.15. Грузовик, перевозивший 5 новых автомобилей, двигался по улице Бокшютцштрассе в северном направлении. Машины нужно было доставить в Бад-Тёльц и Розенхайм.

На круговом перекрестке на площади Амортплатц водитель хотел развернуться, чтобы направиться обратно к трассе B472. Однако при этом неправильно оценил, сколько места требуется для данного маневра, пишет belmir.by


Фото: добровольная пожарная дружина города Бад-Тёльц

Дышло прицепа вместе с электрическими, воздушными и гидравлическими шлангами оторвалось, и прицеп остался стоять на проезжей части. Наш соотечественник сразу не заметил поломку, но его внимание немедленно привлек очевидец.

Пока на место ехали полиция и спасатели, о регулировке движения позаботились дорожные службы. Затем небольшое количество вытекшего гидравлического масла собрали связывающим веществом, а сам маслопровод заделали деревянным клином.

Прицеп с эскортом полиции отвезли на буксире на ремонт. Грузовик же снова был готов к движению и смог самостоятельно покинуть место происшествия.

Ущерб оказался причинен только самому транспортному средству, он оценен примерно в 4 тысячи евро. Также из-за работ в течение часа Бокшютцштрассе была перекрыта.
 
 
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В немецком городе Бад-Тёльц 23-летний белорус неудачно развернул автовоз на кольцевом перекрестке, что привело к поломке транспортного средства. Об этом сообщает...
 
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