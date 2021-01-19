Лукашенко пытался напоить крещенской водой шпица

Источник материала: Салiдарнасць

Собака на столе отказалась от угощения.





Ранее Пул Первого показал Лукашенко, который колол дрова, чтобы растопить баню. Шпиц крутился рядом.

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