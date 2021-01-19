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Лукашенко пытался напоить крещенской водой шпица
19.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собака на столе отказалась от угощения.
Ранее Пул Первого показал Лукашенко, который колол дрова, чтобы растопить баню. Шпиц крутился рядом.
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Собака на столе отказалась от угощения.
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