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Маршруты поездов городских линий продлены за города-спутники Дзержинск и Смолевичи

19.01.2021 20:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Указом Александра Лукашенко от 18 января 2021 г. № 19 предусмотрено продление маршрутов поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником и имеющей путевое развитие с возможностью приема, отправления и обгона поездов.

 

Маршруты поездов городских линий продлены за города-спутники Дзержинск и Смолевичи
Фото: pravo.by.

 

Соответствующие изменения внесены в указ от 25 апреля 2012 года № 202 «О мерах по развитию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования».

Таким образом, продлены маршруты поездов городских линий до станций Негорелое и Красное Знамя – первых станций, расположенных за городами-спутниками Дзержинск и Смолевичи, с достаточным путевым развитием.

«Продление маршрутов следования позволит обеспечить полный охват данных населенных пунктов железнодорожным транспортом с учетом имеющегося и перспективного спроса на перевозки в городском сообщении», – отметили в пресс-службе Лукашенко.

Указ вступил в силу 18 января 2021 г.

 
 
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