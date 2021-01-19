На пожаре в Мозыре спасено 6 человек, из них двое детей

Источник материала: БT

Сообщение о ЧП поступило спасателям накануне. Горела квартира в одном из домов по улице Ульяновской. Когда бойцы МЧС были на месте, из окон жилища на первом этаже шел дым. Огнеборцы быстро потушили пожар. Из квартир выше были спасены 6 человек, из них двое детей. Еще 6 жильцов эвакуировали. Никто не пострадал. В результате происшествия уничтожено имущество в комнате. Точную причину возгорания выясняют специалисты.