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Правоохранители помогли вернуть деньги жительнице Горок
Источник материала: БT
50-летняя женщина сообщила оперативникам, что 70 рублей у нее пропали на вокзале. Дама ожидала своего поезда. Разобраться в ситуации удалось быстро, стражи порядка изучили записи с камер наблюдения. Как оказалось, некий мужчина завел беседу с леди. Во время общения последняя отвлеклась, а новый знакомый достал деньги из сумки. Спрятал их в перчатку и попрощался.
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50-летняя женщина сообщила оперативникам, что 70 рублей у нее пропали на вокзале. Дама ожидала своего поезда. Разобраться в ситуации удалось быстро, стражи порядка...
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