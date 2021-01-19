Правоохранители помогли вернуть деньги жительнице Горок

Источник материала: БT

50-летняя женщина сообщила оперативникам, что 70 рублей у нее пропали на вокзале. Дама ожидала своего поезда. Разобраться в ситуации удалось быстро, стражи порядка изучили записи с камер наблюдения. Как оказалось, некий мужчина завел беседу с леди. Во время общения последняя отвлеклась, а новый знакомый достал деньги из сумки. Спрятал их в перчатку и попрощался.