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Правоохранители помогли вернуть деньги жительнице Горок

19.01.2021 20:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

50-летняя женщина сообщила оперативникам, что 70 рублей у нее пропали на вокзале. Дама ожидала своего поезда. Разобраться в ситуации удалось быстро, стражи порядка изучили записи с камер наблюдения. Как оказалось, некий мужчина завел беседу с леди. Во время общения последняя отвлеклась, а новый знакомый достал деньги из сумки. Спрятал их в перчатку и попрощался.

 
 
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50-летняя женщина сообщила оперативникам, что 70 рублей у нее пропали на вокзале. Дама ожидала своего поезда. Разобраться в ситуации удалось быстро, стражи порядка...
 
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