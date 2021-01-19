Хмельную аферу раскрыли витебские таможенники

Источник материала: БT

62 бутылки дорогого итальянского вина в Беларусь пытались ввезти незаконно. Автомобиль МАН приехал из Эстонии, следовал через пункт пропуска «Урбаны». Далее направлялся в Минск. Товар - б/у запчасти и кабины тягачей. Однако в ходе проверки выяснилось, что перевозят в машине и другую продукцию, скрытую от таможенного контроля. В итоге было обнаружено 62 бутылки итальянского вина. Емкости не были промаркированы акцизными марками нашей страны. Не было ничего сказано о хмельном товаре и в бумагах. Перед проведением досмотра водитель сообщил, что незадекларированных товаров он не перевозит. Стоимость изъятого алкоголя порядка 9 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс.