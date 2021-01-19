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В Мядельском районе по горячим следам взяли двоих похитителей лома

19.01.2021 20:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Все, что может произойти ночью, может произойти и днем… В Мядельском районе по горячим следам взяли двоих похитителей лома. Молодых людей, которые на носилках тащили ворованный радиатор, заметили правоохранители. Стражи порядка как раз патрулировали улицы города. Опыт подсказал, что этот дуэт нужно запомнить. А уже через час в милицию поступило заявление о краже металлолома. Личности подозреваемых оперативно установили.

 
 
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Все, что может произойти ночью, может произойти и днем… В Мядельском районе по горячим следам взяли двоих похитителей лома. Молодых людей, которые на носилках...
 
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