|
В Минске администратор магазина тратил выручку наличными на азартные развлечения
Источник материала: БT
Играл и, похоже, проигрывал… В Минске администратор магазина не сдавал в инкассацию наличные, а тратил их на азартные развлечения. Недостачу обнаружил представитель торговой точки. Он рассказал правоохранителям, что уже на протяжении месяца пропадают крупные суммы денег. Пролить свет на ситуацию помогли записи с камер видеонаблюдения. Похитителем выручки оказался 24-летний сотрудник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Играл и, похоже, проигрывал… В Минске администратор магазина не сдавал в инкассацию наличные, а тратил их на азартные развлечения. Недостачу обнаружил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)