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Уборщица, укравшая 1 300 рублей, задержана по горячим следам

19.01.2021 20:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Задержана по горячим следам. Это охрана Рогачева оперативно отреагировала. Им поступил сигнал о сработке тревожной кнопки одного из продовольственных магазинов города. Уже на месте правоохранители обнаружили открытую входную дверь. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленные в магазине, сотрудники милиции выяснили, что к исчезновению 1 300 рублей из незапертого сейфа, находившегося в кабинете заведующей, причастна уборщица торговой точки. Как пояснила сама руководитель продовольственного объекта, 30-летнюю местную жительницу приняли на работу месяц назад и о "скрытых талантах" совсем не подозревали, хотя и знали, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство. Сообщается, что после кражи злоумышленница отправилась на такси в Гомель. Полученную информацию правоохранители сразу же передали всем нарядам милиции, несущим службу в областном центре. И вскоре на остановке общественного транспорта по улице Трудовой уже гомельская охрана задержала схожую по приметам женщину, которая отрицала свою причастность к содеянному, но, находясь в служебном авто, все же созналась. Следователями возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Задержана по горячим следам. Это охрана Рогачева оперативно отреагировала. Им поступил сигнал о сработке тревожной кнопки одного из продовольственных магазинов...
 
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