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Гродненскими таможенниками в 2020 году серой наличности изъято на 1,5 миллиона рублей

19.01.2021 20:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ГТК констатирует вдвое увеличение контрабанды валюты. Только гродненскими таможенниками в 2020 году серой наличности изъято на 1,5 миллиона рублей. Как рассказали в ведомстве, в большинстве случаев, что называется, отметились иностранные граждане на белорусско-литовской границе. Выявлено около сотни попыток незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭс денежных средств. Некоторые попались по забывчивости или незнанию, однако это не освобождает от ответственности. В трех случаях нарушители были привлечены к уголовной ответственности. Им назначен штраф - максимально 350 базовых величин, это больше 9 тысяч рублей, с конфискацией предмета правонарушения. Самая крупная контрабанда составила порядка 90 тысяч долларов. Напомним, сумма, эквивалентная более 10 тысячам долларов и выше, должна быть письменно задекларирована.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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ГТК констатирует вдвое увеличение контрабанды валюты. Только гродненскими таможенниками в 2020 году серой наличности изъято на 1,5 миллиона рублей. Как рассказали в...
 
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