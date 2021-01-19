В Шклове ребенок получил тяжелую травму головы, катаясь на тюбинге

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Сегодня об этом сообщил Следственный комитет. Днем 16 января 11-летняя девочка при спуске с необорудованной для катания горки столкнулась с деревом. В результате у ребенка тяжелая травма головы. И сейчас девочка находится на лечении в областной детской больнице в Могилеве.

Напомним, что похожий случай произошел в Минске неделей ранее. 7-летняя девочка при спуске на тюбинге с горы около одного из домов на улице Харьковской ударилась головой о дерево. Следователи еще раз рекомендуют родителям внимательней отнестись к зимним развлечениям

При этом медики отмечают, чаще после полета на тюбинге в приемном покое оказываются взрослые, а не дети, причем с тяжелыми травмами.

По данным Минздрава, с началом снежных дней за помощью к медикам с обморожениями и гололедными травмами обратились уже почти 2 с половиной тысячи человек.